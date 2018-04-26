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Суды подтверждают: маткапитал можно потратить на дачу
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Суды подтверждают: маткапитал можно потратить на дачу 

Время бухгалтера 1 час назад
Семья получила сертификат на маткапитал и решила купить на него загородный дом. Пенсионный фонд сначала одобрил такую сделку, но уже после покупки отказался гасить маткапиталом кредит за дом, ссылаясь на то, что у семьи уже есть квартира, и дачный дом нельзя посчитать улучшением жилищных условий.
Семья не согласилась с этим и обратилась в суд, аргументируя свою правоту тем, что дом официально жилой, а запрета покупать на маткапитал дом в законе нет. Районный суд встал на их сторону, согласившись, что покупка дачи является улучшением жилищных условий. Вторая инстанция с этим решением не согласилась, посчитав дом жильем, по качеству худшим, чем квартира. Однако ВС РФ вынес вердикт, что семья сама может решить, как именно ей повышать качество жизни, а в программе маткапитала нет ограничений на количество квартир и домов, которые можно купить на госсредства.
Напомним, что недавно в Госдуму поступил законопроект, в котором предлагают разрешить покупать дачу на средства семейного капитала.
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