Суды подтверждают: маткапитал можно потратить на дачу

Семья получила сертификат на маткапитал и решила купить на него загородный дом. Пенсионный фонд сначала одобрил такую сделку, но уже после покупки отказался гасить маткапиталом кредит за дом, ссылаясь на то, что у семьи уже есть квартира, и дачный дом нельзя посчитать улучшением жилищных условий.

Семья не согласилась с этим и обратилась в суд, аргументируя свою правоту тем, что дом официально жилой, а запрета покупать на маткапитал дом в законе нет. Районный суд встал на их сторону, согласившись, что покупка дачи является улучшением жилищных условий. Вторая инстанция с этим решением не согласилась, посчитав дом жильем, по качеству худшим, чем квартира. Однако ВС РФ вынес вердикт, что семья сама может решить, как именно ей повышать качество жизни, а в программе маткапитала нет ограничений на количество квартир и домов, которые можно купить на госсредства.