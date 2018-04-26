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Суд отклонил жалобу волгоградца, обвиняемого в мошенничестве с землей
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Суд отклонил жалобу волгоградца, обвиняемого в мошенничестве с землей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский облсуд не смягчил приговор 49-летнему жителю Среднеахтубинского района Владиславу Шишенину, обвиняемому в мошенничестве с землей. Мужчина получил два года колонии общего режима, несмотря на то, что пытался обжаловать решение.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в 2010 году Шишенин заключил с администрацией Среднеахтубинского района договор аренды земельного участка в рабочем поселке Средняя Ахтуба. В 2011 году он решил приобрести его в собственность, зная о том, что если на нем будет находиться объект капитального строительства, то цена участка составит всего 15% от его кадастровой стоимости.
В декабре 2011 года мужчина разместил на своем участке металлический вагончик и получил обманным путем на него технический паспорт. Затем по подложным документам о завершении строительства здания шиномонтажа, Шишенин получил разрешение на ввод его в эксплуатацию, однако никаких работ по возведению объекта не производил.
После регистрации права собственности в августе 2012 года земельный участок был продан за 567 000 рублей, рыночная стоимость которого на момент покупки составляла 1,8 миллиона рублей.
Таким образом, действиями Шишенина администрации Среднеахтубинского района был причинен ущерб свыше 1,2 миллиона рублей
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