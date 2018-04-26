Власти Тамбовской области откроют первую в регионе гостиницу на 40 бездомных

ТАСС , 26 апреля. Администрация Тамбовской области создала первую в регионе социальную гостиницу для бездомных, она начнет работу в пятницу 27 апреля в городе Мичуринске , где в двухэтажном здании обустроены жилые комнаты для 40 человек, в том числе женщин с детьми, семей погорельцев, выпускников интернатов. Об этом сообщил ТАСС директор Центра социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района, на базе которого создана гостиница, Юрий Дубинин.

"Это первая в Тамбовской области гостиница на 40 человек, оставшихся без крыши над головой, для людей без определенного места жительства. В первую очередь — для попавших в трудную жизненную ситуацию пожилых людей и инвалидов, но также для бывших воспитанников детдомов, которые стоят в очереди на получение жилья, для женщин с детьми, которые пострадали от насилия в семье, для потерявших жилье на пожаре", — сказал Дубинин.

Как добавила замруководителя управления соцзащиты и семейной политики региона Марина Макова, на открытие гостиницы для бездомных бюджет направил всего порядка 300 тыс. рублей. Ранее в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска в двухэтажном здании на улице Орловской, 2, размещался детский социальный приют «Семейный родник», от которого сохранилась мебель, кухонное оборудование, посуда. «Содержание социальной гостиницы обойдется бюджету в 1,2 млн рублей в год, пока она рассчитана на 40 койко-мест, но есть возможности для расширения, и на заселение уже согласились 30 человек», — сказала Макова.

По словам директора Дубинина, гостиница для бездомных устроена по типу общежития — комнаты на двоих, есть отдельные для мамы с ребенком, туалеты, душевые. Первыми под крышу гостиницы заселятся выпускник детдома, который ждет своего жилья от государства, две семьи бывших воспитанников интерната, а также мама с малышом, которой негде жить. «В социальной гостинице человек сможет жить до тех пор, пока не найдем вместе с бездомным какое-то логическое решение проблемы, пока не выйдем с ним из трудной ситуации. Ему окажут первичную медпомощь, юридическую помощь, помогут в восстановлении документов, в решении пенсионных вопросов, в трудоустройстве и в перспективе — поиске временного жилья», — уточнил Дубинин.