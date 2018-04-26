Обманутым дольщикам на Южном Урале дали два месяца на обращение за жильём и землёй

Покупателям жилья на Южном Урале ограничили срок подачи заявлений о включении в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов. Документы перестанут принимать через два месяца — 1 июля. Такое решение 26 апреля приняли депутаты Законодательного собрания.

Как напомнил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин , реестр ведётся с 2012 года. В него включают обманутых дольщиков, заключивших договоры участия в долевом строительстве до 1 января 2011 года. Сейчас в списке 60 человек. Эти люди имеют право на землю для строительства частного дома либо на предоставление жилья по договорам социального найма.

Из 60 человек только восемь обратились за бесплатной землёй для строительства дома. Сейчас власти прорабатывают возможность помогать обманутым дольщикам через возобновление работы Фонда соцподдержки дольщиков и заёмщиков Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки.

Всего в Челябинской области 36 проблемных объектов. Недавно из этого числа исключили 10 домов, но добавили новый — долгострой компании «ПромСитиСтрой» в Чебаркуле

По данным Минстроя региона, из списка удалили пять домов компании «Гринфлайт», три дома ООО «Речелстрой», а также по одному дому компаний «Челябинскстройиндустрия» и «ПромИнвест» . Все они введены в эксплуатацию в конце 2017 и начале 2018 года.

В 36 проблемных домах насчитывается 3823 дольщика, чьи права нарушены, 1722 из них входят в федеральный реестр. По мнению заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, к концу этого года их должно стать гораздо меньше.

— По итогам года планируется исключить из плана-графика 20 из 36 проблемных домов. 10 из них будут построены, а дольщики ещё 10 получат аналогичное жильё в уже сданных домах. При этом будут удовлетворены требования более чем 2700 человек. 1207 дольщиков будут исключены из реестра, — уточнил Сергей Шаль

Минстрое считают, что есть положительные сдвиги и в ситуации с компанией «Речелстрой».

— Мы услышали, что в конце мая «Западный луч» будет готов направить нам предложения по достройке второй и третьей очередей домов «Речелстроя». Мы благодарны руководству компании «Западный луч» за то, что оно поддерживает дольщиков в такой непростой ситуации и помогает нам решить эту проблему, — добавил заместитель губернатора.

Сейчас новый инвестор готовится к возобновлению строительства восьми домов в Копейске . А для домов ООО «Аркона» в Миассе и ООО «ПромСитиСтрой» в Чебаркуле появился потенциальный инвестор.

Кроме того, по словам Сергея Шаля, умеренно позитивные новости приходят из ЖК «Яркая жизнь». Дом № 8 планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года. В настоящее время также прорабатывается вопрос строительства дома № 3. В ситуации с домами № 6 и 7 в отсутствие лиц, принимающих решения в компаниях-застройщиках, решено действовать через процедуру банкротства и назначения временного управляющего.