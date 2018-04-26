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СИЗО в Капотне отстроено и вскоре примет первых арестантов
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СИЗО в Капотне отстроено и вскоре примет первых арестантов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Строительство следственного изолятора в Капотне в Москве завершено, вскоре он примет первых арестантов. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что при реконструкции СИЗО-7 на улице Верхние Поля были похищены более 1 млрд рублей, и это проверяют следственные органы.
Как сообщили ТАСС во ФСИН, согласно федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» на реконструкцию СИЗО-7 УФСИН России по Москве (на 562 места) со строительством нового режимного корпуса (на 402 места) было выделено 1 млрд 61,6 млн рублей.
"В настоящее время работы по строительству объекта завершены, проводится оборудование внешнего ограждения, — сообщили во ФСИН. — Поступление следственно-арестованных в СИЗО-7 в соответствии с установленным графиком начнется по завершению мероприятий по вводу учреждения в эксплуатацию".
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