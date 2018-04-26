Генеральная уборка в ЮЗАО близится к завершению

Префектура Юго-Западного округа Москвы подвела предварительные итоги весеннего месячника благоустройства.

Некоторые из запланированных работ уже выполнены на 100%. Так, приведены в порядок все 1060 контейнерных площадок, установлены 406 цветочных вазонов, окрашены и отремонтированы 3151 погонных метров дорожных ограждений, вымыты 15 790 дорожных знаков и указателей, а также 87 200 кв. м витрин предприятий потребительского рынка и услуг.

Кроме того, с территории округа было вывезено 171 400 куб. метров мусора.