Ещё
Генеральная уборка в ЮЗАО близится к завершению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

Генеральная уборка в ЮЗАО близится к завершению 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Префектура Юго-Западного округа Москвы подвела предварительные итоги весеннего месячника благоустройства.
Некоторые из запланированных работ уже выполнены на 100%. Так, приведены в порядок все 1060 контейнерных площадок, установлены 406 цветочных вазонов, окрашены и отремонтированы 3151 погонных метров дорожных ограждений, вымыты 15 790 дорожных знаков и указателей, а также 87 200 кв. м витрин предприятий потребительского рынка и услуг.
Кроме того, с территории округа было вывезено 171 400 куб. метров мусора.
Твоя Газета: последние новости
Сегодня москвичи могут увидеть «кровавую» Луну Опубликованы схемы перекрытия столичных улиц из-за репетиций Парада Победы Сергей Собянин открыл станцию метро «Фрунзенская» после ремонта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»46
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Столтенберг анонсировал совещание по России136
Россиян оставят без торговых центров216
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии5
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение