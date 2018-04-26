Контрольно-счетная палата Нижнего нашла нарушения почти на 395 миллионов

Контрольно-счетная палата (КСП) Нижнего Новгорода по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году, выявила нарушения и недостатки на общую сумму 394 млн 780,46 тыс. рублей, или 18,68% от общего объема проверенных средств. Об этом говорится в отчете КСП о деятельности в прошлом году, имеющемся в распоряжении «ФедералПресс»

Общий объем средств, проверенных КСП в 2017 году, с учетом стоимости имущества составил 2,113 млрд рублей. В муниципальных учреждениях обнаружены нарушения и недостатки на сумму 378 млн 695,04 тыс. рублей, или 21,5% их проверенных средств; в структурных подразделениях администрации — 10 млн 682,08 тыс. рублей, или 9,2% их проверенных средств; в муниципальных предприятиях — 5 млн 403,34 тыс. рублей, или 2,3% их проверенных средств.

«Основную долю в структуре выявленных нарушений в 2017 году (57,8%) составили нарушения порядка принятия к бюджетному учету объектов основных средств муниципальными учреждениями физкультурно-оздоровительной направленности», — уточняется в отчете.

Кроме этого, контрольные мероприятия КСП установили другие системные нарушения в таких учреждениях: нарушения порядка использования объектов муниципальной собственности, недополучение доходов и отсутствие единых подходов к формированию фонда оплаты труда и премированию. Проверки КСП охватили физкультурно-оздоровительные комплексы «Заречье», «Северная звезда», «Юность».

Аналогичную результативность КСП получила в ходе проверок учреждений общего и дополнительного образования, где было установлено наличие неправомерных выплат компенсаций и надбавок сотрудникам учреждений (МБУ ДО ДДТ им. В. П. Чкалова, МБОУ «Гимназия №13», МБОУ «Кадетская школа-интернат»).

Как стало известно «ФедералПресс», отчет о деятельности КСП в 2017 году планируется рассмотреть на майском заседании городской думы.