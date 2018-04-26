В Самаре договорились об отмене высотной стройки рядом с отелем «Ренессанс»

Самаре урегулировали споры вокруг высотного строительства около отеля «Ренессанс» на улице Ново-Садовой. Об этом сообщил председатель губернской думы Алексей Дёгтев.

— Первоначально этот объект должны был стать продолжением гостиничного комплекса той же высотности, что и отель. Расположение — перпендикулярное. В связи с поступившими от жителей обращениями, удалось достичь с застройщиком компромиссного решения — снизить высотность до 5 этажей. С улицы Ново-Садовой здание не будет видно. Оно будет выходить торцом в сторону Волги. За счет снижения высотности вид с реки на берег здание не испортит, — рассказал Алексей Дёгтев

Известно, что застройщик уже обустроил фундамент. Стоимость работ он оценил в 180 миллионов рублей. Теперь для продолжения строительства здания в правила застройки и землепользования внесут соответствующие изменения.

— Проект здания готов. Он прошел экспертизу. Предлагаемое зонирование допускает высотное строительство. Но количество мест для машин в паркинге равно числу квартир в доме. Для нас это является гарантией того, что ничего другого они не построят. Так как у нас есть параметры застройки — одно машино-место на квартиру, — рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.