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В Самаре договорились об отмене высотной стройки рядом с отелем «Ренессанс»
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В Самаре договорились об отмене высотной стройки рядом с отелем «Ренессанс» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре урегулировали споры вокруг высотного строительства около отеля «Ренессанс» на улице Ново-Садовой. Об этом сообщил председатель губернской думы Алексей Дёгтев.
— Первоначально этот объект должны был стать продолжением гостиничного комплекса той же высотности, что и отель. Расположение — перпендикулярное. В связи с поступившими от жителей обращениями, удалось достичь с застройщиком компромиссного решения — снизить высотность до 5 этажей. С улицы Ново-Садовой здание не будет видно. Оно будет выходить торцом в сторону Волги. За счет снижения высотности вид с реки на берег здание не испортит, — рассказал Алексей Дёгтев.
Известно, что застройщик уже обустроил фундамент. Стоимость работ он оценил в 180 миллионов рублей. Теперь для продолжения строительства здания в правила застройки и землепользования внесут соответствующие изменения.
— Проект здания готов. Он прошел экспертизу. Предлагаемое зонирование допускает высотное строительство. Но количество мест для машин в паркинге равно числу квартир в доме. Для нас это является гарантией того, что ничего другого они не построят. Так как у нас есть параметры застройки — одно машино-место на квартиру, — рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.
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