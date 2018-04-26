Аудитор Счетной палаты РФ Максим Ротмистров сообщил, выступая на Всероссийском форуме–выставке «Госзаказ: за цифровые закупки», который проходит в Москве, что основной объем закупок (96%) в рамках данного федерального закона осуществляется не на конкурентной основе. Об этом свидетельствует среднее количество заявок на 1 лот — менее двух (1,75). При этом доля открытых процедур конкурсов и аукционов также мала — 3,6%. Низкий уровень конкуренции, по словам Максима Рохмистрова, сказывается на эффективности закупок. Экономия составила всего 1,32% от объема затраченных средств.