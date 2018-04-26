В регионе уточнят критерии включения объектов в перечень недвижимого имущества

В четверг, 26 апреля, на заседании общественной комиссии по совершенствованию законодательства о налогах и сборах при профильном комитете Самарской губернской думы рассмотрели предложения по установлению дополнительных критериев, которым должны соответствовать расположенные на территории региона объекты недвижимого имущества, включаемые в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Напомним, что по информации УФНС, в прошлом году не было налогоплательщиков, которые воспользовались льготой по уплате налога, рассчитывающегося исходя из кадастровой стоимости.

Однако аппарат уполномоченного по правам предпринимателей изучил практику соседних регионов, и выяснилось, что в большинстве из них перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не такие многочисленные, как в регионе. Так, в 2016 г. в Башкортостане в него входило 3,1 тыс. объектов, в Саратовской области — 212.

Самарской области количество объектов составило 24,9 тысяч. В связи с этим предложено вместо льгот, которыми не пользуются налогоплательщики, сформулировать определенные критерии отнесения к объектам налогообложения, что привело бы к уменьшению списка.

Так, исполнительный директор НП «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области „Взаимодействие“ Николай Тарабин предложил, чтобы в список включали административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 1 тыс. кв. м и помещения в них, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в России через постоянные представительства.

Кроме того, туда должны входить расположенные в многоквартирных домах нежилые помещения площадью больше 1 тыс. кв. м, принадлежащие одному или нескольким собственникам.

Помимо этого, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов предложил включать в перечень отдельно стоящие нежилые здания общей площадью свыше 2 тыс. кв. м и помещения в них. При этом они должны использоваться в целях делового, административного или коммерческого назначения, а также размещения торговых объектов, объектов общественного питания или объектов бытового обслуживания.

По информации областного министерства имущественных отношений, запрошены данные от муниципалитетов по объектам, которые включены в перечень. После того, как они будут получены, специалисты ведомства проанализируют выпадающие доходы бюджетов. Председатель общественной комиссии по совершенствованию законодательства о налогах и сборах при профильном комитете губдумы Александр Живайкин отметил, что данную информацию планируется получить к лету и после этого составить финансово-экономическое обоснование вопроса.

»Без финансово-экономического обоснования мы не сможем выйти с законодательной инициативой", — подчеркнул он.