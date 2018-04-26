Ещё
В регионе уточнят критерии включения объектов в перечень недвижимого имущества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В регионе уточнят критерии включения объектов в перечень недвижимого имущества 

Волга Ньюс 1 час назад
В четверг, 26 апреля, на заседании общественной комиссии по совершенствованию законодательства о налогах и сборах при профильном комитете Самарской губернской думы рассмотрели предложения по установлению дополнительных критериев, которым должны соответствовать расположенные на территории региона объекты недвижимого имущества, включаемые в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
Напомним, что по информации УФНС, в прошлом году не было налогоплательщиков, которые воспользовались льготой по уплате налога, рассчитывающегося исходя из кадастровой стоимости.
Однако аппарат уполномоченного по правам предпринимателей изучил практику соседних регионов, и выяснилось, что в большинстве из них перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не такие многочисленные, как в регионе. Так, в 2016 г. в Башкортостане в него входило 3,1 тыс. объектов, в Саратовской области — 212.
В Самарской области количество объектов составило 24,9 тысяч. В связи с этим предложено вместо льгот, которыми не пользуются налогоплательщики, сформулировать определенные критерии отнесения к объектам налогообложения, что привело бы к уменьшению списка.
Так, исполнительный директор НП «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области „Взаимодействие“ Николай Тарабин предложил, чтобы в список включали административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 1 тыс. кв. м и помещения в них, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в России через постоянные представительства.
Кроме того, туда должны входить расположенные в многоквартирных домах нежилые помещения площадью больше 1 тыс. кв. м, принадлежащие одному или нескольким собственникам.
Помимо этого, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов предложил включать в перечень отдельно стоящие нежилые здания общей площадью свыше 2 тыс. кв. м и помещения в них. При этом они должны использоваться в целях делового, административного или коммерческого назначения, а также размещения торговых объектов, объектов общественного питания или объектов бытового обслуживания.
По информации областного министерства имущественных отношений, запрошены данные от муниципалитетов по объектам, которые включены в перечень. После того, как они будут получены, специалисты ведомства проанализируют выпадающие доходы бюджетов. Председатель общественной комиссии по совершенствованию законодательства о налогах и сборах при профильном комитете губдумы Александр Живайкин отметил, что данную информацию планируется получить к лету и после этого составить финансово-экономическое обоснование вопроса.
»Без финансово-экономического обоснования мы не сможем выйти с законодательной инициативой", — подчеркнул он.
Волга Ньюс: последние новости
Тольяттинская "Весна" более чем в 6 тыс. раз снизила кадастровую стоимость своего самарского участка На подведение коммуникаций к земельным участкам в Орловом овраге требуется около 1 млрд рублей Кадастровую стоимость недвижимость можно оспорить в комиссии Росреестра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях869
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому18
Пентагон решил пойти навстречу России37
Россия успокоила «запуганных» морпехов США103
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение