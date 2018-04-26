Законопроект о новом механизме расселения аварийного жилья поступит в ГД в весеннюю сессию

Минстрой планирует внести в Госдуму законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, в весеннюю сессию, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе всероссийского совещания по вопросам реализации проекта «ЖКХ и городская среда».

«Главная задача этого направления — формирование постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года… У нас наработки уже есть, но они требуют детального обсуждения. В любом случае в эту сессию мы планируем внести эту законодательную инициативу в Госдуму», — сказал Мень.

Министр добавил, что текущая программа расселения аварийного жилья выполнена на 98,6%, расселено более одного млн человек.