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Законопроект о новом механизме расселения аварийного жилья поступит в ГД в весеннюю сессию
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Законопроект о новом механизме расселения аварийного жилья поступит в ГД в весеннюю сессию 

Rambler News Service 39 минут назад
Минстрой планирует внести в Госдуму законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, в весеннюю сессию, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе всероссийского совещания по вопросам реализации проекта «ЖКХ и городская среда».
«Главная задача этого направления — формирование постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года… У нас наработки уже есть, но они требуют детального обсуждения. В любом случае в эту сессию мы планируем внести эту законодательную инициативу в Госдуму», — сказал Мень.
Министр добавил, что текущая программа расселения аварийного жилья выполнена на 98,6%, расселено более одного млн человек.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил журналистам, что Минстрой подготовил законодательные изменения о новом механизме расселения аварийного жилья. Предложения министерства предполагают как выделение бюджетных средств, так и привлечение инвесторов для редевелопмента территорий.
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