Глава Минстроя объяснил особенности возможной реновации жилья в городах России

Глава Минстроя Михаил Мень объяснил особенности возможной реновации ветхого и аварийного жилья в российских городах. В случае отсутствия бюджетных средств, реновацию в отдельных микрорайонах могут осуществлять инвесторы, пояснил журналистам министр.

«В законопроекте о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья у нас прописано несколько опций, и одна из которых заключается в следующем: если большой город с инвестиционной привлекательностью, с достаточно дорогостоящими земельными ресурсами, на которых расположен сносимый аварийный дом, то здесь могут включаться рыночные механизмы и граждане могут быть участниками рыночного процесса и претендовать на определённые квадратные метры в будущем доме, который будет построен», — пояснил журналистам министр.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис уточнил: «В Москве это бюджетные инвестиции, потому что Москва может себе позволить. Там, где нет бюджетных средств, могут быть частные», — сказал чиновник. По его словам, в действующей программе расселения аварийного жилья предусмотрена возможность комплексного развития застроенных территорий. Инвестор выигрывает на конкурсе право застройки микрорайона, возводит жилой квартал, в который переселяет людей, и продаёт оставшиеся квартиры.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень назвал города, в которых может быть реализована программа реновации ветхого жилья. «Конечно, это Санкт-Петербург . Наверное, Екатеринбург . Возможно, Новосибирск Краснодар , Ростов, Сочи », — цитировало министра РБК. Ряд руководителей городов и регионов заявили об отсутствии возможности провести реновацию за бюджетные средства.