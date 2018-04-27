Глава Минстроя объяснил особенности возможной реновации жилья в городах России 

Глава Минстроя Михаил Мень объяснил особенности возможной реновации ветхого и аварийного жилья в российских городах. В случае отсутствия бюджетных средств, реновацию в отдельных микрорайонах могут осуществлять инвесторы, пояснил журналистам министр.
«В законопроекте о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья у нас прописано несколько опций, и одна из которых заключается в следующем: если большой город с инвестиционной привлекательностью, с достаточно дорогостоящими земельными ресурсами, на которых расположен сносимый аварийный дом, то здесь могут включаться рыночные механизмы и граждане могут быть участниками рыночного процесса и претендовать на определённые квадратные метры в будущем доме, который будет построен», — пояснил журналистам министр.
Замглавы Минстроя Андрей Чибис уточнил: «В Москве это бюджетные инвестиции, потому что Москва может себе позволить. Там, где нет бюджетных средств, могут быть частные», — сказал чиновник. По его словам, в действующей программе расселения аварийного жилья предусмотрена возможность комплексного развития застроенных территорий. Инвестор выигрывает на конкурсе право застройки микрорайона, возводит жилой квартал, в который переселяет людей, и продаёт оставшиеся квартиры.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень назвал города, в которых может быть реализована программа реновации ветхого жилья. «Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — цитировало министра РБК. Ряд руководителей городов и регионов заявили об отсутствии возможности провести реновацию за бюджетные средства.
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков заявил, что в российских городах нет денег на проведение реновации ветхого жилья.
«Сегодня по всей России вы слышите, и партия «Справедливая Россия» в лице ее председателя Галины Петровны Хованской, что они пытаются реновацию экстраполировать на всю Россию. Не пойдёт, господа. Нет в России таких денег, чтобы делать реновацию многоквартирных домов, и тем более у бизнеса строительного. А вот реконструкцию можно экстраполировать на всю страну», — сказал Широков.