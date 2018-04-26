С начала года в Бутырском районе подано 67 заявлений на злостных неплательщиков за ЖКУ

Сотрудниками ГБУ «Жилищник Бутырского района» в 2018 году подано 67 заявлений о вынесении судебного приказа на злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма их задолженности составила 109 млн 212 тыс. 326 руб. Об этом сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Светлана Дрокова.

— В данный момент на исполнении в службе судебных приставов находится 131 документ на сумму свыше 11 миллионов рублей. С начала года ими взыскано более 103 тысяч рублей, — пояснила Дрокова.

Сотрудниками «Жилищника» совместно со службой судебных приставов регулярно совершаются рейды по квартирам неплательщиков, в ходе которых ограничивается доступ к коммунальным услугам, производится арест транспортных средств и недвижимости, а также ограничивается выезд за границу. (то)