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Тюменский автомагнат получил участок в Новосибирске
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Тюменский автомагнат получил участок в Новосибирске 

ngs.ru 45 минут назад
Фото: ngs.ru
Городские власти отдали с торгов участок на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска — аукцион состоялся 26 апреля, его результаты опубликованы на сайте мэрии.
Территория площадью больше 12,8 тысячи кв. м расположена между зданиями на улице Большевистской, 276/1 и 276 к6. Его сдали в аренду на 3 года по начальной цене в 4,85 млн рублей в год — единственным участником торгов оказалась зарегистрированная в Перми компания «ВМ Недвижимость».
По данным «СПАРК», компанией владеет тюменский бизнесмен Александр Журавель. Ему также принадлежат более десяти компаний группы «Восток Моторс», среди них, в частности, есть компания «Восток Моторс Новосибирск», зарегистрированная в 2015 году в Тюмени. Группа представляет такие бренды как Hyundai, Mazda, Skoda и Toyota. По информации издания «Континент Сибирь», она может стать официальным дилером марок Toyota и Lexus в Новосибирске после банкротства «СЛК-Моторс».
Связаться с представителями компании «ВМ Недвижимость», получившей право аренды участка в Новосибирске, не удалось — по указанному в «СПАРК» номеру никто не ответил.
Сейчас участок предназначен для строительства торгового центра площадью больше 5 тысяч кв. м, среди назначения — обслуживание автотранспорта. Раньше на территории можно было строить административные здания и выставочные центры.
В случае строительства здесь дилерского автоцентра, он составит конкуренцию находящемуся рядом центру Nissan.
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