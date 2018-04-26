Власти Москвы выявили еще 17 самостроев

Больше половины из них находится на востоке города, четыре на севере, три на западе и один на юго-востоке.

В список входят объекты недвижимости, построенных без разрешения на строительства на участках, не предоставленных для строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности или сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости.

В частности, среди включенных в список самостроев объектов — комплекс зданий бизнес-парка «Буревестник» на 3-й Рыбинской улице общей площадью 37 тысяч квадратных метров, построенный на месте фабрики XIX века.