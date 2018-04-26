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Власти Москвы выявили еще 17 самостроев
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Власти Москвы выявили еще 17 самостроев 

РИА Недвижимость 50 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы выявили еще 17 самостроев, следует из постановления правительства города, опубликованном на сайте мэрии.
Больше половины из них находится на востоке города, четыре на севере, три на западе и один на юго-востоке.
В список входят объекты недвижимости, построенных без разрешения на строительства на участках, не предоставленных для строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности или сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости.
В частности, среди включенных в список самостроев объектов — комплекс зданий бизнес-парка «Буревестник» на 3-й Рыбинской улице общей площадью 37 тысяч квадратных метров, построенный на месте фабрики XIX века.
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