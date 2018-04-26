В Москве на треть выросла площадь складов индивидуального хранения

МОСКВА , 26 апр — РИА Недвижимость. В Москве площадь складов индивидуального хранения (self-storage) по итогам 2017 года выросла на 35% — почти до 162 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывается в нем, по данным Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ), на конец 2017 года на рынке складов индивидуального хранения Москвы насчитывалось около 65 объектов и 81 площадка для складов контейнерного хранения.

"При наличии уже существующих складских помещений индивидуального хранения на рынок вышло еще семь новых объектов формата self-storage. В Москве в этом сегменте рынка насчитывается около 23 компаний, топ-7 которых занимают 50% рынка по площади", — отмечается в сообщении.

Средний уровень заполняемости складов индивидуального хранения в Москве по итогам года составлял 85,8%, сообщается в пресс-релизе.

Как отмечается в нем, наибольшим спросом склады индивидуального хранения пользуются у физических лиц: в 2017 году их доля составляла 83,5%, оставшиеся 16,5% приходятся на юридические лица.