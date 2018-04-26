Названы средние цены дач на Черном море

Дом в Сочи в среднем стоит 22 миллиона рублей, в Геленджике — почти 18 миллионов (без учета элитных объектов). В других городах-курортах Краснодарского края дачи у моря в разы дешевле, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию в четверг, 26 апреля.

По данным аналитиков, в Новороссийске частное домовладение обойдется в среднем в 6,6 миллиона рублей. В Анапе дачу можно купить за 8,6 миллиона. Самый низкий уровнь цен — в Туапсе , где среднестатистический дом стоит 4,6 миллиона рублей.

За год к апрелю 2018-го стоимость индивидуальных домовладений выросла в Сочи и Новороссийске — на два процента, в Геленджике — на семь. Анапа и Туапсе, напротив, показали снижение цен на два процента.

В среднем дом на черноморском побережье Краснодарского края стоит 11,9 миллиона рублей, подсчитали в «Мире квартир».

Ранее сообщалось об удорожании квартир в наиболее популярных курортных городах региона. За год стоимость квадратного метра в местных новостройках увеличилась на 4,5 процента, «вторичка» прибавила в цене шесть процентов. Заметнее всего подорожало жилье в Сочи и Геленджике.