Аварии на системах водоснабжения в отопительный сезон снизились на 12%

Михаил Мень. МОСКВА , 26 апр — РИА Недвижимость. Предварительные итоги осенне-зимнего периода показали, что аварийность по водоснабжению снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в среду на совещании в Минстрое министр строительства и ЖКХ РФ

"По предварительным данным, динамика аварийности в осенне-зимний период снижается. В этом сезоне снижение по аварийности на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Мень.

Он отметил, что в настоящее время отопительный сезон завершён уже в 9 субъектах страны.