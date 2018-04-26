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Аварии на системах водоснабжения в отопительный сезон снизились на 12%
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Аварии на системах водоснабжения в отопительный сезон снизились на 12% 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Предварительные итоги осенне-зимнего периода показали, что аварийность по водоснабжению снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в среду на совещании в Минстрое министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
"По предварительным данным, динамика аварийности в осенне-зимний период снижается. В этом сезоне снижение по аварийности на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Мень.
Он отметил, что в настоящее время отопительный сезон завершён уже в 9 субъектах страны.
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