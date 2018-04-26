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В квартале «Екатеринбург-сити» продадут старинный особняк
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В квартале «Екатеринбург-сити» продадут старинный особняк 

e1.ru 46 минут назад
Фото: e1.ru
Красивый деревянный особняк XIX века в самом центре Екатеринбурга выставили на продажу. Дом в стиле модерн стоит в строящемся квартале «Екатеринбург-сити» — бок об бок с башней «Исеть» и отелем Hyatt.
Продажей занимается распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области. За объект культурного наследия областного значения просят 15 214 000 рублей.
Общая площадь здания — 445 «квадратов», а площадь участка — 2767 «квадратов». Здание находится в аренде, судя по 2ГИС, там располагается общественная организация — Национально-культурная автономия татар Свердловской области.
Поскольку здание в стиле модерн является признанным памятником архитектуры, при строительстве квартала его не заденут. А вот судьба двух его соседей — Дома Блохиной и винной лавки — плачевней: их снесут. На публичных слушаниях представители УГМК заявили, что эти старые дома не несут ценности.
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