В квартале «Екатеринбург-сити» продадут старинный особняк

Общая площадь здания — 445 «квадратов», а площадь участка — 2767 «квадратов». Здание находится в аренде, судя по 2ГИС, там располагается общественная организация — Национально-культурная автономия татар Свердловской области.

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