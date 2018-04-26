Часть гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге может остаться без жилья

Часть гостей чемпионата мира — 2018 в Екатеринбурге рискуют остаться без мест для проживания из-за закрытия торгового центра Guru на Репина, 22 (у него не было разрешения на ввод в эксплуатацию), в котором, помимо всего, работал отель, в котором на дни мундиаля забронировали все места.

Если объект не откроют к чемпионату, найти новое жильё туристам будет крайне сложно.

Гостиница небольшая, но находится менее чем в 500 метрах от Центрального стадиона, где пройдут матчи ЧМ-2018, и любому болельщику было бы крайне удобно там расположиться. На сайте отеля при попытке выбрать дату проживания с 14 июня по 27 июня (дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге) появляется сообщение, что доступных номеров на это время нет.

Если ТЦ Guru не вернётся к работе до ЧМ-2018, болельщики могут оказаться на улице. Как рассказал «URA.RU» директор отеля «Рингс» Наталья Бурнашева, в центре города найти свободные номера уже невозможно. В отелях в других районах ещё есть свободные номера, но только на время между играми. Как намерены поступить со своими клиентами в отеле Guru, неизвестно. На звонки с разных номеров здесь не отвечают второй день.

Отельеры считают, что туристам при худшем сценарии придётся снимать частные квартиры в жилых домах втридорога. Достаточно открыть любой сайт с объявлениями, чтобы наткнуться, например, на такое предложение: «Сдам однокомнатную квартиру в новом районе Екатеринбурга Академическом, 12 000 р/сутки».

Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в беседе с корреспондентом сказал, что судебные приставы и прокуратура «выбрали не самое подходящее время для закрытия». «В целом это не должно отразиться на общем настроении, ведь отель маленький. Но репутационные потери могут быть, если среди жильцов окажутся какие-то активные блогеры», — заметил Мальцев.

В Госжилстройнадзоре области рассказали, что бизнесмен сейчас активно пытается решить проблему, но сколько на это уйдёт времени, специалисты сказать затруднились. Ведь кроме отсутствия нужных документов в здании нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности.