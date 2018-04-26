Строительство подмосковных объектов здравоохранения идет по графику почти в 90% случаев

Работы по строительству и ремонту объектов здравоохранения в Подмосковье ведутся с соблюдением сроков в почти в 90% случаев, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия» . Руководитель фракции Игорь Брынцалов подвел итоги мониторинга депутатами хода строительства и ремонта объектов здравоохранения — соответствующее поручение они получили 9-го апреля. На контроле депутатов находится 177 объектов — их них строительству подлежит 63 объекта, а капремонту 114.

«Исходя из результатов мониторинга, ситуация следующая: 156 объектов (88,2%) ведется в плановом режиме с соблюдением установленных сроков, 19 объектов требуют особого внимания и контроля со стороны депутатов», — подчеркнул Брынцалов.

Чехов. Так, проблемные объекты выявлены в Воскресенском, Ногинском, Пушкинском, Солнечногорском и Щелковском районах, а также в городских округах Долгопрудный Домодедово , Коломенский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуево

«Прошу и в дальнейшем держать ход строительства и ремонта на депутатском контроле. К непосредственной работе с объектами здравоохранения мы еще раз вернемся уже в летний период — для оценки объемов и качества проведенных работ», — сказал Брынцалов.

В заключение депутаты обсудили повестку 51-го заседания Мособлдумы.