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«Голое» жилье стало лидером спроса в Подмосковье
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«Голое» жилье стало лидером спроса в Подмосковье 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На рынке новостроек Московской области квартиры без отделки наиболее востребованы покупателями: в 72 процентах приобретаемых объектов не выполнен ремонт. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в «Дом» в четверг, 26 апреля.
По данным аналитиков, в структуре предложения также превалируют «голые» жилые помещения: отремонтированными продаются лишь 22 процента от общего числа лотов.
«Отделка от застройщика всегда увеличивает стоимость объекта, — поясняют эксперты. — В среднем разница в стоимости квартиры уровня «стандарт» с отделкой и без нее составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр. Поскольку в Подмосковье ценовая чувствительность покупателей выше, чем в столице, областные проекты с жильем без отделки превалируют — как в составе спроса, так и в составе предложения, ведь застройщики закономерным образом руководствуются предпочтениями покупательской аудитории».
При этом, подчеркивают в «ИНКОМ», самостоятельный ремонт, как правило, обходится дороже, чем отделка от застройщика.
Ранее сообщалось, что на московском рынке новостроек более 90 процентов квартир являются «голыми». Доля объектов с выполненным ремонтом оценивается в восемь процентов. В сегменте апартаментов, где отделка максимально востребована покупателями, этот показатель выше — 25 процентов.
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