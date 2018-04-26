Детям-сиротам вручили ключи от десяти новых квартир

Также состоится аукцион на покупку еще 20 квартир в новостройках.

В минувшую среду детям-сиротам вручили ключи от десяти новых купленных для них квартир. Об этом сообщает пресс-центр администрации столицы Карелии.