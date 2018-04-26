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Детям-сиротам вручили ключи от десяти новых квартир
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Детям-сиротам вручили ключи от десяти новых квартир 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Также состоится аукцион на покупку еще 20 квартир в новостройках.
В минувшую среду детям-сиротам вручили ключи от десяти новых купленных для них квартир. Об этом сообщает пресс-центр администрации столицы Карелии.
По словам начальника городского управления жилищного хозяйства Евгения Перова, в этом году власти Петрозаводска планируют приобрести тридцать благоустроенных однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2014 года. Отмечается, что объявлен аукцион на приобретение еще 20 квартир для детей-сирот.
По материалам: ptzgovorit.ru
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