Волга-Днепр за I квартал потеряла 35,6% грузов 

Процент коммерческой загрузки составил 37%. В итоге перевозчик опустился с третьей позиции в рейтинге крупнейших российских авиаперевозчиков по итогам прошлого года уже на восьмую строчку. Хотя еще в феврале был на шестой позиции. За указанный период наибольший объем транспортировала компания «ЭйрБриджКарго», которая занимает первое место в топ-5, — 130,6 тыс. т грузов и почты, перевезя на 0,8% больше товаров, чем в январе — марте 2017 года. Наиболее высокие темпы роста показателей с начала года демонстрировала «Победа».
Однако результаты работы за I квартал 2018-го не известны — подтверждения на публикацию от авиакомпании не получено, пояснили в ведомстве. Напомним, что в январе — феврале авиаперевозчик нарастил объемы в 111 раз, до 4,4 тыс. т, и занял в топ-5 четвертую позицию, хотя еще в прошлом году не претендовал на место в этом рейтинге. «Россия», замыкающая рейтинг, перевезла 6,6 тыс. т грузов и почты, что выше уровня прошлого года на 0,3%. В прошлом году именно этот авиаперевозчик демонстрировал наибольший рост показателей. На втором месте по объему перевозок «Аэрофлот» с результатом 47,6 тыс. т по итогам работы в I квартале, что на 2,6% ниже, чем за три месяца 2017 года. Третью позицию занимает авиакомпания «Сибирь», которая снизила объем перевозок грузов и почты на 2,6%, до 7,4 тыс. т.