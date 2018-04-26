Долгострои: ускорить процесс

В области уже действует ряд инструментов: применение понижающего коэффициента к арендной плате за земельный участок; предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения; компенсация затрат гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, в том числе части расходов по оплате коммерческого найма жилых помещений, дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов.

Сократить срок восстановления нарушенных прав дольщиков и ускорить реализацию масштабных инвестиционных проектов позволит новый подход, предусмотренный законопроектом о выделении земельных участков под строительство без торгов. Он, в частности, регламентирует возможность передачи уже построенных жилых помещений, находящихся в собственности инициаторов проекта, для последующего восстановления прав обманутых дольщиков до окончания реализации масштабного инвестиционного проекта.

минстрое даже ввели должность заместителя министра по вопросам долевого строительства, на которую назначен Алексей Колмаков.

Но, для того чтобы ускорить введение в эксплуатацию проблемных жилых объектов, необходимо разработать новые механизмы. И особое внимание, по мнению Андрея Травникова, следует уделить актуализации общего реестра земельных участков для реализации инвестпроектов.

Кроме этого, перед мэрией Новосибирска глава региона поставил задачу проанализировать резервы аренды земельных участков, а также существующие договорные отношения на территории областного центра.

— История каждого недостроенного объекта индивидуальна, и решать проблемы надо индивидуально. Наша задача — помочь всем пострадавшим гражданам. И, конечно же, не допустить появления новых таких объектов, — заявил Андрей Травников

Справка. В общем перечне проблемных объектов 43 жилых дома (из них 32 — в Новосибирске), число пострадавших граждан, включенных в реестр, — 990 человек, с заключенными договорами долевого участия — 3 091 человек.