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Долгострои: ускорить процесс
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Долгострои: ускорить процесс 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В области уже действует ряд инструментов: применение понижающего коэффициента к арендной плате за земельный участок; предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения; компенсация затрат гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, в том числе части расходов по оплате коммерческого найма жилых помещений, дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов.
Сократить срок восстановления нарушенных прав дольщиков и ускорить реализацию масштабных инвестиционных проектов позволит новый подход, предусмотренный законопроектом о выделении земельных участков под строительство без торгов. Он, в частности, регламентирует возможность передачи уже построенных жилых помещений, находящихся в собственности инициаторов проекта, для последующего восстановления прав обманутых дольщиков до окончания реализации масштабного инвестиционного проекта.
В минстрое даже ввели должность заместителя министра по вопросам долевого строительства, на которую назначен Алексей Колмаков.
Но, для того чтобы ускорить введение в эксплуатацию проблемных жилых объектов, необходимо разработать новые механизмы. И особое внимание, по мнению Андрея Травникова, следует уделить актуализации общего реестра земельных участков для реализации инвестпроектов.
Кроме этого, перед мэрией Новосибирска глава региона поставил задачу проанализировать резервы аренды земельных участков, а также существующие договорные отношения на территории областного центра.
— История каждого недостроенного объекта индивидуальна, и решать проблемы надо индивидуально. Наша задача — помочь всем пострадавшим гражданам. И, конечно же, не допустить появления новых таких объектов, — заявил Андрей Травников.
Справка. В общем перечне проблемных объектов 43 жилых дома (из них 32 — в Новосибирске), число пострадавших граждан, включенных в реестр, — 990 человек, с заключенными договорами долевого участия — 3 091 человек.
В 2018 году планировалось ввести в эксплуатацию девять проблемных объектов. Один из них — жилой дом № 11 в Красно­обске — был сдан 30 января текущего года. В 2019 году, согласно разработанной министерством строительства Новосибирской области «дорожной карте», будет введено 19 проблемных жилых объектов, в 2020-м — 16.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №17 от 25 апреля 2018 года
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