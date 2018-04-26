Можно ли потратить маткапитал на ремонт в квартире?

На вопрос отвечает заместитель прокурора Пермского края Любовь Малышева: «Получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал могут распоряжаться этими средствами в полном объёме либо по частям для улучшения жилищных условий (ст. 7 ФЗ № 256 от 29.12.2006 «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей»). Правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862. По ним получившие сертификат вправе использовать средства на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), на строительство или рекон­струкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации. Таким образом, законодательство не предусматривает возможности использования средств маткапитала на ремонт квартиры».