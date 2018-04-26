Ещё
Можно ли потратить маткапитал на ремонт в квартире?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Можно ли потратить маткапитал на ремонт в квартире? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
На вопрос отвечает заместитель прокурора Пермского края Любовь Малышева:
«Получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал могут распоряжаться этими средствами в полном объёме либо по частям для улучшения жилищных условий (ст. 7 ФЗ № 256 от 29.12.2006 «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей»).
Правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862. По ним получившие сертификат вправе использовать средства на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), на строительство или рекон­струкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации. Таким образом, законодательство не предусматривает возможности использования средств маткапитала на ремонт квартиры».
АиФ Пермь: последние новости
Строительство зоопарка в Перми продолжает отставать на 78 дней Площадь пожара в районе центрального рынка составила 150 квадратных метра С 20 апреля новосёлы въезжают в новые квартиры от ПЗСП в Закамске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»25
Россиян оставят без торговых центров161
Трамп унизил Макрона62
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США193
Назван доход говорившей с Путиным звезды65
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение