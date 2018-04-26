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В Краснодаре горит квартира в многоэтажке на Платановом бульваре
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В Краснодаре горит квартира в многоэтажке на Платановом бульваре 

Новая Кубань 39 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. В экстренные службы краевой столицы в 17:20 сообщили о пожаре в многоэтажном доме на Платановом бульваре.
Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что горит квартира на 4 этаже. По предварительным данным, в комнате загорели вещи. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 17:39 было ликвидировано открытое горение.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, есть пострадавшие.
В спасательной операции участвуют 15 человек, задействовано пять единиц техники.
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