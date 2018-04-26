В Уфе в список памятников включили дом-усадьбу Степановых-Зориных

Список объектов культурного наследия пополнился усадьбой Степановых-Зориных, которая расположена на ул. Чернышевского, 49.

— Старинное здание 1905 года постройки осмотрели эксперты 15 ноября 2017 года и сообщили, что дом представляет культурную ценность. Главный фасад здания выходит на улицу Чернышевского и ориентирован на юг, декорирован кирпичной кладкой. Само здание выстроено из глиняного кирпича, — сообщается в документах на сайте правовой информации.

Еще в прошлом году эту усадьбу планировали сдать в аренду под офисы, чтобы новые владельцы провели реставрацию. В управлении земельных и имущественных отношений по Башкирии сообщили, что начальная цена годовой аренды составляет 893 тысячи рублей.

При этом состояние здания уже тогда вызывало сомнение — в июне 2017 года. Еще раньше, в 2011 году, его хотели снести, квартал, ограниченный улицами Зенцова, Красина, Аксакова и Чернышевского, отдали под застройку.