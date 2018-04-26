Ещё
В Уфе в список памятников включили дом-усадьбу Степановых-Зориных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США

В Уфе в список памятников включили дом-усадьбу Степановых-Зориных 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
Список объектов культурного наследия пополнился усадьбой Степановых-Зориных, которая расположена на ул. Чернышевского, 49.
— Старинное здание 1905 года постройки осмотрели эксперты 15 ноября 2017 года и сообщили, что дом представляет культурную ценность. Главный фасад здания выходит на улицу Чернышевского и ориентирован на юг, декорирован кирпичной кладкой. Само здание выстроено из глиняного кирпича, — сообщается в документах на сайте правовой информации.
Еще в прошлом году эту усадьбу планировали сдать в аренду под офисы, чтобы новые владельцы провели реставрацию. В управлении земельных и имущественных отношений по Башкирии сообщили, что начальная цена годовой аренды составляет 893 тысячи рублей.
При этом состояние здания уже тогда вызывало сомнение — в июне 2017 года. Еще раньше, в 2011 году, его хотели снести, квартал, ограниченный улицами Зенцова, Красина, Аксакова и Чернышевского, отдали под застройку.
ufa1.ru: последние новости
В деревне Башкирии мужчина погиб при пожаре В Уфе принудительно обработали квартиру, где жили 16 кошек Глава Минстроя России рассказал, ждёт ли Уфу реновация
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель136
Глава МЧС ответил Михалкову180
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»66
Новая угроза: как Америка подкосит рубль211
Новая схема мошенничества появилась в РФ9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
01:29
Что происходит с ГЛОНАСС?
Технологии Наука и техника
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение