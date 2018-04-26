Южную обводную дорогу спроектируют за 20 миллионов рублей

В среду, 26 апреля, в Самаре определили подрядчика, который спроектирует участок Южной обводной дороги. Речь идет о первом этапе строительства — от улицы Водников до улицы Самарской. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

В целом Южная обводная дорога должна пройти от улицы Водников до Южного шоссе. Посмотрите нашу видеосхему расположения будущей дороги.

Схема новой обводной дороги

— Победителем аукциона стал АО «Институт проектирования транспортных сооружений», который предложил выполнить работы за 20 миллионов рублей. Заявки на торги подали еще четыре проектировочные организации, но конкурсная комиссия признала победителем вышеуказанную компанию, — сообщается в документах госзакупки.

Лишь одна из заявившихся компаний предложила выполнить работу за более высокую стоимость, чем победившая — 21 миллион рублей. Цены остальных подрядчиков были несколько ниже — 19,9 и 13,9 миллиона рублей.

Развязку на улице Главной будут возводить в три этапа. Первый предусматривает строительство объездной дороги, второй — реконструкцию основного хода Главной, третий — съезд с планируемого путепровода.

Победителю аукциона предстоит увязать проект со строительством Фрунзенского моста, а также предусмотреть пересечения с мостом в створе улицы Главной. При этом специалисты должны провести обследование последнего.