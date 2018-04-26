Стало известно, какие продукты подешевели в Нижегородской области

Баранина, говядина и куриные яйца подешевели в Нижегородской области . Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 16 по 23 апреля в регионе на 1,3% снизилась средняя цена на баранину (с 416,4 до 411,05 рублей за кг), на 0,4% подешевела говядина (с 322,9 до 321,7 рублей за кг), на 1,5% — куриные яйца (с 56,6 до 55,7 рублей за десяток).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 16 апреля в области снизились средние цены на ржаной хлеб, свежемороженую рыбы и репчатый лук.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.