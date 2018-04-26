Стало известно, какие продукты подешевели в Нижегородской области 

Баранина, говядина и куриные яйца подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 16 по 23 апреля в регионе на 1,3% снизилась средняя цена на баранину (с 416,4 до 411,05 рублей за кг), на 0,4% подешевела говядина (с 322,9 до 321,7 рублей за кг), на 1,5% — куриные яйца (с 56,6 до 55,7 рублей за десяток).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 16 апреля в области снизились средние цены на ржаной хлеб, свежемороженую рыбы и репчатый лук.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул Глеб Никитин.