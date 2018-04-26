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Во Владивостоке застройщика оштрафовали за ненадлежащее информирование участников долевого строительства
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Во Владивостоке застройщика оштрафовали за ненадлежащее информирование участников долевого строительства 

Prim.News 1 час назад
Нарушения уже устранены.
В соответствии с федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации о своей деятельности посредством создания и ведения в сети «Интернет» сайта.
Требования к порядку размещения и содержания на официальном сайте застройщика информации утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В ходе проведенной прокуратурой Советского района г. Владивостока проверки установлено, что на официальном сайте застройщика ООО «ВерноПасификГрупп», осуществляющего строительство жилых домов в г. Владивосток, не размещены требуемые по закону сведения.
Так, на момент проверки отсутствовали фотографии строящихся объектов недвижимости, отражающие текущее состояние их строительства (создания), размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату, заключение экспертизы проектной документации.
Неисполнение застройщиком обязательств по надлежащему информированию граждан — участников долевого строительства путем размещения необходимой информации и фотографий нарушало права граждан на получение объективной информации о ходе строительства жилых домов, говорится в пресс-релизе прокуратуры Советского района Владивостока.
По фактам выявленных нарушений директору ООО «ВерноПасификГрупп» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения закона устранены.
Кроме этого, по постановлениям прокурора юридическое лицо и директор компании подвергнуты административному штрафу за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (представление застройщиком неполной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости), на общую сумму порядка 200 тыс. рублей.
Прокурор Советского района Владивостока Антон Каплунов
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