В Москве падают продажи новых пикапов

Москве падают продажи новых пикапов С начала года и по март включительно покупатели на авторынке Москвы приобрели 281 новый пикап. Об этом сообщают в «Автостат Инфо». В сравнении с прошлым годом, когда за тот же период в столице было реализовано 300 таких машин, спрос на пикапы сократился на 6,3%.

Аналитики отмечают, что за отчетные три месяца покупатели в Москве приобрели 98 российских пикапов (-10%), а также 183 пикапа-иномарки (-4,2%). Рыночные доли между этими сегментами распределились соответственно как 34,9% и 65,1%. Примечательно, что в течение первых трех месяцев этого года столичный рынок пикапов растет. Так, с января по февраль показатели реализации выросли с 79 до 83 ед., а в марте достигли отметки в 119 ед.