В Москве падают продажи новых пикапов С начала года и по март включительно покупатели на авторынке Москвы приобрели 281 новый пикап. Об этом сообщают в «Автостат Инфо». В сравнении с прошлым годом, когда за тот же период в столице было реализовано 300 таких машин, спрос на пикапы сократился на 6,3%.
Аналитики отмечают, что за отчетные три месяца покупатели в Москве приобрели 98 российских пикапов (-10%), а также 183 пикапа-иномарки (-4,2%). Рыночные доли между этими сегментами распределились соответственно как 34,9% и 65,1%. Примечательно, что в течение первых трех месяцев этого года столичный рынок пикапов растет. Так, с января по февраль показатели реализации выросли с 79 до 83 ед., а в марте достигли отметки в 119 ед.
Статистика «Автостат Инфо» за первый квартал 2018 года показывает, что самым востребованным пикапом в Москве остается модель Toyota Hilux, которая разошлась на столичном рынке за три месяца в количестве 86 ед. (+9%). За тот же период в столице было продано 74 ед. пикапов UAZ Pickup (+42,3%) и 67 пикапов модели Mitsubishi L200 (+570%). Объемы продаж пикапов «ВИС-2349», а также Volkswagen Amarok на столичном авторынке в отчетный период составили 23 и 16 ед. (-56,6% и 64,4% соответственно).