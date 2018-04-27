Лидеры по росту продаж в ТОП-30 брендов авторынка Москвы

Лидеры по росту продаж в ТОП-30 брендов авторынка Москвы Аналитики «Автостат Инфо» исследовали динамику продаж автомобильных марок на рынке Москвы в первом квартале 2018 года. Исследование показало, что среди брендов, входящих в ТОП-30 столичного авторынка, наибольший прирост продемонстрировала Honda.

За отчетный период японский автопроизводитель реализовал в столице 261 автомобиль и улучшил прошлогодний результат продаж на 151%. Заметных успехов добилась также и марка Mitsubishi, которая продала столичным покупателям 1279 автомобилей, что оказалось на 108% выше уровня продаж 2017 года. На 101% за тот же период выросли продажи китайской марки Lifan — до 269 ед. авто. Прирост продаж в размере 58,6% был зафиксирован здесь у марки MINI (всего 303 авто), а показатели реализации автомобилей «Субару» выросли в первом квартале на 55% и составили 370 ед. авто.

По статистике «Автостат Инфо», за январь-март этого года в Москве было продано 45 688 легковых машин (+9%), из которых на иномарки пришлось 42 974 ед. (+9%), а на российские легковушки — 2714 шт. (+8,7%).