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Лидеры по росту продаж в ТОП-30 брендов авторынка Москвы
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Лидеры по росту продаж в ТОП-30 брендов авторынка Москвы 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Лидеры по росту продаж в ТОП-30 брендов авторынка Москвы Аналитики «Автостат Инфо» исследовали динамику продаж автомобильных марок на рынке Москвы в первом квартале 2018 года. Исследование показало, что среди брендов, входящих в ТОП-30 столичного авторынка, наибольший прирост продемонстрировала Honda.
За отчетный период японский автопроизводитель реализовал в столице 261 автомобиль и улучшил прошлогодний результат продаж на 151%. Заметных успехов добилась также и марка Mitsubishi, которая продала столичным покупателям 1279 автомобилей, что оказалось на 108% выше уровня продаж 2017 года. На 101% за тот же период выросли продажи китайской марки Lifan — до 269 ед. авто. Прирост продаж в размере 58,6% был зафиксирован здесь у марки MINI (всего 303 авто), а показатели реализации автомобилей «Субару» выросли в первом квартале на 55% и составили 370 ед. авто.
По статистике «Автостат Инфо», за январь-март этого года в Москве было продано 45 688 легковых машин (+9%), из которых на иномарки пришлось 42 974 ед. (+9%), а на российские легковушки — 2714 шт. (+8,7%).
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