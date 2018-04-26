«Автостат»: На 1 тыс. жителей Москвы в начале года приходилось 297 легковых автомобилей 

Агентство «Москва»: последние новости

Новый маршрут из Москвы в Астрахань с автостанции «Красногвардейская» откроется 4 мая

Исследование: Цены на готовый бизнес в Москве в начале 2018 г. упали на 15% по сравнению с концом 2017 г.