Площадь складского комплекса в поселении Краснопахорское будет увеличена почти до 25 тыс. кв. м

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с увеличение площади складского комплекса в Краснопахорском, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: поселение Краснопахорское, пос. подсобного хозяйства Минзаг в части добавления основного вида разрешенного использования — «производство» и увеличения площади складского комплекса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на указанной территории расположены здания складского комплекса ООО «Барбус» общей площадью 17 тыс. кв. м, в том числе склад площадью 13,7 тыс. кв. м и административно-бытовой корпус площадью 3 тыс. кв. м.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева , инвестор обратился к ГЗК с намерением внести изменения в градостроительный план земельного участка и ПЗЗ. Они позволят создать дополнительные производственно-складские площади и разместить производственную зону для дальнейшего развития предприятия.

«Общая площадь комплекса может составить свыше 24,9 тыс. кв. м за счет увеличения производственно-складского здания до 21,6 тыс. кв. м. Инвестор намерен возвести антресоли для размещения дополнительной административной части объекта и рампы для разгрузки большегрузного транспорта в целях снижения нагрузки на прилегающую улично-дорожную сеть», — заключил К. Тимофеев.