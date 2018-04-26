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Площадь складского комплекса в поселении Краснопахорское будет увеличена почти до 25 тыс. кв. м
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Площадь складского комплекса в поселении Краснопахорское будет увеличена почти до 25 тыс. кв. м 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с увеличение площади складского комплекса в Краснопахорском, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: поселение Краснопахорское, пос. подсобного хозяйства Минзаг в части добавления основного вида разрешенного использования — «производство» и увеличения площади складского комплекса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на указанной территории расположены здания складского комплекса ООО «Барбус» общей площадью 17 тыс. кв. м, в том числе склад площадью 13,7 тыс. кв. м и административно-бытовой корпус площадью 3 тыс. кв. м.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор обратился к ГЗК с намерением внести изменения в градостроительный план земельного участка и ПЗЗ. Они позволят создать дополнительные производственно-складские площади и разместить производственную зону для дальнейшего развития предприятия.
«Общая площадь комплекса может составить свыше 24,9 тыс. кв. м за счет увеличения производственно-складского здания до 21,6 тыс. кв. м. Инвестор намерен возвести антресоли для размещения дополнительной административной части объекта и рампы для разгрузки большегрузного транспорта в целях снижения нагрузки на прилегающую улично-дорожную сеть», — заключил К. Тимофеев.
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