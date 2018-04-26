Незаконную стройку жилого дома остановили в Красноярске 

Прокурорская проверка не дала продолжиться нелегальному строительству восьмиэтажки в Красноярске. Застройщик самовольно захватил территорию, а разрешение на стройку было отменено еще в апреле. Об этом сообщили в краевой Прокуратуре.
В органы неоднократно обращались местные жители. По их словам, стройка практически перекрыла подход к детскому саду, а строительный кран буквально нависает над головами детей.
При проверке выяснилось, что недобросовестный застройщик самовольно захватил лишние квадратные метры.
В действиях застройщика также были выявлены нарушения, выразившиеся в самовольном использовании и ограждении территории более 800 квадратных метров. Это больше той, которая была предоставлена ему по договору аренды.
Если строительная компания не остановит возведение жилого дома вопреки предостережению сотрудников прокуратуры, руководство привлекут к административной ответственности.