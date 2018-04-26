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Курс доллара и евро на 26 апреля
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Курс доллара и евро на 26 апреля 

Банки.ру 38 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 апреля, составляет 61,7494 рубля. Официальный курс евро — 75,3281 рубля.
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