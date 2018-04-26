Курс доллара и евро на 26 апреля

Банки.ру: последние новости

RAEX: в 2018 году рынок лизинга продолжит расти, но темпы роста составят не более 20%

Опрос: экономика еврозоны может пострадать из-за торговых споров между США и Китаем

Туск: ЕС поддерживает действия США и их союзников в Сирии