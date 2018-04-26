Бараки снесут? Минстрой России обсудит с регионами Сибири и Дальнего Востока вопросы жилья

Серия совещаний с регионами по вопросу обеспечения жильем граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, пройдет в Минстрое до конца апреля.

Совместно с регионами будет определено количество граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях в указанных регионах, а затем разработан механизм их переселения.

Юрий Гордеев. «Прежде чем законодательно закреплять правила и условия реализации мероприятий по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, Минстрой обсудит данный вопрос со всеми заинтересованными регионами», — прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ