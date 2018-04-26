Ещё
Бараки снесут? Минстрой России обсудит с регионами Сибири и Дальнего Востока вопросы жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бараки снесут? Минстрой России обсудит с регионами Сибири и Дальнего Востока вопросы жилья 

ИА Север-Пресс 51 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Серия совещаний с регионами по вопросу обеспечения жильем граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, пройдет в Минстрое до конца апреля.
Совместно с регионами будет определено количество граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях в указанных регионах, а затем разработан механизм их переселения.
«Прежде чем законодательно закреплять правила и условия реализации мероприятий по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, Минстрой обсудит данный вопрос со всеми заинтересованными регионами», — прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев.
По его словам, в совещаниях примут участие представители следующих регионов — Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) , Забайкальский край, Красноярский край, Амурская область, Иркутская область, Томская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Совещания с регионами поможет в поиске оптимальных механизмов решения проблемы.
Вопрос расселения жителей из деревянных бараков остается крайне острым для автономного округа. Власти уже озвучили предварительные планы: только в Салехарде до 2023 года должны будут снести 256 ветхих строений.
ИА Север-Пресс: последние новости
В городах и посёлках ЯНАО строятся 185 жилых домов Губернатор опубликовал сведения о доходах Ямал встал на сторону обманутых дольщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе301
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35794
В Москве горит торговый центр81
В Москве горит торговый центр11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
01:39
Сан-Франциско 2.0: США ворвались в генконсульство РФ
В мире Статьи
25:18
Новая угроза: как Америка подкосит рубль
Экономика Статьи
03:16
В провале Су-57 обвинили F-35
Армия Оружие
00:44
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе
Конфликты В мире
25:18
Рубль серьезно ослабеет
Экономика Рынки
01:18
В Москве горит торговый центр
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение