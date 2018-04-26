Бараки снесут? Минстрой России обсудит с регионами Сибири и Дальнего Востока вопросы жилья 

Серия совещаний с регионами по вопросу обеспечения жильем граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, пройдет в Минстрое до конца апреля.
Совместно с регионами будет определено количество граждан, проживающих в непредназначенных для этого строениях в указанных регионах, а затем разработан механизм их переселения.
«Прежде чем законодательно закреплять правила и условия реализации мероприятий по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, Минстрой обсудит данный вопрос со всеми заинтересованными регионами», — прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев.
По его словам, в совещаниях примут участие представители следующих регионов — Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) , Забайкальский край, Красноярский край, Амурская область, Иркутская область, Томская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Совещания с регионами поможет в поиске оптимальных механизмов решения проблемы.
Вопрос расселения жителей из деревянных бараков остается крайне острым для автономного округа. Власти уже озвучили предварительные планы: только в Салехарде до 2023 года должны будут снести 256 ветхих строений.