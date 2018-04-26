Три шага к безопасной купле-продаже недвижимости

Обычному потребителю, который желает купить или продать квартиру, важно знать, что представитель агентства недвижимости работает в его интересах. А также быстро и грамотно поможет в оформлении всех документов.

На Южном Урале действует профессиональная организация «Региональная гильдия риэлторов», одним из видов деятельности которой является контроль и повышение качества услуг в сфере недвижимости. Речь идёт о соблюдении стандартов оказания риэлторских услуг, проведении добровольной сертификации агентств и аттестации их сотрудников.

Благодаря нескольким сервисам можно быстро проверить требуемое агентство и оценить уровень его услуг.

Три заветных шага

1. Открываем сервис «Проверь риэлтора» и набираем имя своего агента. Программа покажет, является ли этот человек аттестованным специалистом или нет. Аттестат подтверждает уровень профессиональной подготовки и квалификацию — агента или брокера по недвижимости.

Аттестат доказывает, что риэлтор компетентен, а его работа соответствует стандартам Гильдии и ей же контролируется. Документ выдаётся сроком на 1-3 года. Стажёры компаний после аттестации могут самостоятельно проводить сделки на рынке недвижимости.

2. Есть ли сертификат у агентства недвижимости можно узнать на сайте Единого реестра, набрав наименование нужной компании. Информация об аттестованных специалистах (агентах и брокера) также подгружается в карточку выбранной компании.

С 2002 года сертификация услуг на соответствие единым национальным стандартам является добровольной процедурой. В рамках сертификации проверяется организационно-правовая документация; офис и уголок потребителя компании; технология и порядок оказания брокерских услуг; квалификация сотрудников и другие параметры. Проверку проводят эксперты РГР «Южный Урал», аккредитованные в Системе Сертификации POCC RU.

«Только профессиональное сообщество может реально проверить репутацию агента, стаж работы и стандарты, по которым работает компания, — считает член Комиссии по этике РГР «Южный Урал» Станислав Ахмедзянов. — Неизменность практики проверяется комиссиями по этике.

Вообще — стандарты в любой профессии важны — а в России в такой финансово емкой отрасли, как недвижимость — особенно».

Наличие сертификата для потребителя гарантирует:

дополнительную уверенность в качестве и безопасности сделок;страхование профессиональной ответственности агентства недвижимости;оперативное разрешение споров в Комиссии по этике Гильдии на безвозмездной основе;квалифицированный, аттестованный персонал (сертификация компании невозможна без аттестации сотрудников компании);работа по стандартам и правилам.

Сертификат выдается агентству недвижимости и действует — 3 года. Ежегодно сертифицированное агентство проходит инспекционный контроль и актуализирует информацию, позволяющую потребителям быть уверенными в качестве предоставляемых услуг. На сегодняшний день в Челябинской области сертифицированные агентства все являются членами РГР «Южный Урал».

Однако, агентства недвижимости — не члены гильдии также могут пройти эту добровольную процедуру.

3. Обратите внимание на отзывы и рекомендации клиентов агентства недвижимости.

Обратная связь является важной составляющей, в том числе и для успешного прохождения сертификации компании. Все спорные ситуации и замечания оперативно разбираются на Комиссии по этике РГР, в случае, если поступают негативные отзывы на компании, не являющиеся членами Гильдии, комиссия также бесплатно консультирует горожан, чтобы решить тот или иной вопрос.

Больше ответственности

Сегодня все больше агентств проходят добровольную сертификацию и очень серьёзно относятся к качеству своих услуг. Ежегодно в Челябинске проходит Межрегиональный форум недвижимости, организатором которого выступает РГР «Южный Урал». Здесь озвучиваются самые разнообразные вопросы, от правовой грамотности и особенностях активных продаж до инноваций и правильной рекламе своих услуг.

Четвёртый форум, который прошёл в марте 2018 года, показал, что риэлторы становятся более клиентоориентированными, а компании объединяют в себе целый комплекс услуг по типу «единого окна». Когда продажа квартиры и покупка новой с использованием материнского капитала в рамках Программы субсидированной ставки для семей с детьми не кажется чем-то невозможным.

7-11 июня в Челябинске состоится XXII Национальный конгресс по недвижимости. Площадка конгресса станет пространством для обучения, профессионального общения и генерации бизнес-идей участников со всех регионов России.