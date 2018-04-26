Бюджет пополнился миллиардами 

Областные парламентарии на своем апрельском заседании приняли очередные изменения в основной закон региона — бюджет на этот и плановые периоды 2019 и 2020 годов.
Заместитель губернатора Вячеслав Кузин доложил нардепам, что «кошелек области» пополнился на 2,9 миллиардов рублей. Часть денег пришла из федерального бюджета. 1,8 миллиарда поступили в областную казну за счет роста налога на прибыль, НДФЛ, транспортного налога и налога по упрощенке.
Таким образом, дефицит бюджета области снизился на 457 миллионов рублей. Большая часть дополнительных денег пойдет на здравоохранение, на развитие материально-технической базы детских поликлиник, на паллиативную медицину и приобретение передвижных медицинских комплексов.
На физическую культуру и спорт расходы увеличились на 354 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство спортивных объектов — ФОК в Балакирево и Киржаче, а также реконструкцию стадиона «Труд» в Юрьев-Польском.
На 146 миллионов увеличатся расходы на образование. Их направят на строительство и реконструкцию школ и детских садов. В социальной сфере 100 миллионов пойдут на приобретение жилья детям-сиротам, а 270 миллионов рублей будет направлено на ЖКХ, в частности на строительство блочных котельных в Александрове, Костереве, деревнях Дубки и Першино.
Областные парламентарии в рамках заседания вручили медаль «Спешите делать добро» Уполномоченного по правам человека в РФ председателю «Ассоциации родителей детей-инвалидов „Свет“ Любови Кац. Почетной грамотой Законодательного Собрания и памятным подарком в связи со 100-летием газеты „Суздальская новь“ награждена ее главный редактор Ирина Белан.