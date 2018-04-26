Бюджет пополнился миллиардами

Областные парламентарии на своем апрельском заседании приняли очередные изменения в основной закон региона — бюджет на этот и плановые периоды 2019 и 2020 годов.

Заместитель губернатора Вячеслав Кузин доложил нардепам, что «кошелек области» пополнился на 2,9 миллиардов рублей. Часть денег пришла из федерального бюджета. 1,8 миллиарда поступили в областную казну за счет роста налога на прибыль, НДФЛ, транспортного налога и налога по упрощенке.

Таким образом, дефицит бюджета области снизился на 457 миллионов рублей. Большая часть дополнительных денег пойдет на здравоохранение, на развитие материально-технической базы детских поликлиник, на паллиативную медицину и приобретение передвижных медицинских комплексов.

На физическую культуру и спорт расходы увеличились на 354 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство спортивных объектов — ФОК в Балакирево Киржаче , а также реконструкцию стадиона «Труд» в Юрьев-Польском.

На 146 миллионов увеличатся расходы на образование. Их направят на строительство и реконструкцию школ и детских садов. В социальной сфере 100 миллионов пойдут на приобретение жилья детям-сиротам, а 270 миллионов рублей будет направлено на ЖКХ, в частности на строительство блочных котельных в Александрове , Костереве, деревнях Дубки и Першино.