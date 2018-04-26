29-31 апреля в ЦМТ пройдет III Международный бизнес-форум недвижимости «Россия для инвесторов. Инвесторы для России» 

В рамках МБФН-2018 состоится множество мероприятий для застройщиков: панельные дискуссии, круглые столы, инвестиционные мосты, деловые встречи и вручение наград победителям нескольких международных и общероссийских премий. Фото: www.мбфн.рф Как рассказал порталу ЕРЗ президент российского отделения Международной Федерации Профессионалов Рынка Недвижимости FIABCI-Россия, председатель оргкомитета МБФН и сопредседатель конкурсной комиссии PRIX D'EXCELLENCE Михаил Грин, форум проводится с 2016 года. Он является подготовительным этапом к 70-му юбилейному Всемирному конгрессу профессионалов рынка недвижимости (70th World Congress of professionals of real estate: FIABCI), который пройдет в России в 2019 году. Фото: www.мбфн.рф «Программа МБФН-2018 уникальна. Она направлена на то, чтобы застройщики, девелоперы, строители могли обозначить свои проблемы в век цифровой экономики, блокчейна и криптовалют, — отметил Михаил Грин. — Еще одной важной темой нынешнего форума будет вступление с 1 июля поправок в 214-ФЗ». Программа рассчитана на три дня. Первый день, 29 мая, будет посвящен теме будущего. Ректоры ведущих профильных вузов (МГСУ, РАНХиГС при Президенте РФ, МАРХИ, РЭУ им. Плеханова, Государственного университета по землеустройству) расскажут о проблемах и перспективах образовательной среды для цифровой экономики рынка недвижимости. Фото: www.мбфн.рф Кроме того, в этот день состоятся три панельных дискуссии: «Модель цифровых компетенций в архитектуре, землеустройстве и строительстве», «Инициативность и предпринимательские компетенции кадров для развития территорий» и «Soft skills и hard skills как основа проектирования межотраслевых цифровых сервисов». «Последняя дискуссия должна особенно заинтересовать руководителей кадровых служб», — пояснил Михаил Грин (на фото). 30 мая — день, посвященный девелоперам и застройщикам. Его деловую программу откроет пленарная сессия «Цифровая экономика: межотраслевое и территориальное единство развития рынка недвижимости». Панельную дискуссию «Институты развития жилищного строительства и их роль в определении стандартов жилья и условий финансирования» проведет ДОМ.РФ. Фото: www.мбфн.рф Живой интерес участвующих в форуме представителей девелоперских и строительных компаний должны вызвать такие панели, как «Реформа долевого строительства, 218-ФЗ. Повышение доступности заемных средств», «Механизмы и инструменты ГЧП, обеспечивающие качество и безопасность объектов недвижимости», «Цифровая экономика и проектное управление», «Развитие инфраструктуры территорий» и др. Планируется, что дискуссию «Гармонизация законодательства в целях развития территорий и агломераций» проведут члены профильных комитетов Госдумы РФ Александр Сидякин и Владимир Ресин. Фото: www.glavstroy.ru Также 30 мая пройдет торжественная церемония награждения национального этапа Международного конкурса реализованных проектов в сфере недвижимости «PRIX D'EXCELLENCE». «В мире его называют Оскаром в сфере недвижимости, — рассказал ЕРЗ сопредседатель конкурсной комиссии Михаил Грин, добавив: — Конкурс проводится с 1995-го, а в России — с 2007 года. За это время в мире почетными золотыми медалистами премии стали восемь компаний. В нашей стране победителями российского этапа конкурса ежегодно становятся более 15 компаний». В этот же день пройдет торжественная церемония награждения застройщиков, имеющих наибольшие объемы построенного жилья — как в общероссийских масштабах, так и по отдельным регионам. Инициатором данной премии является Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА). В церемонии вручения обеих премий предполагается участием министра строительства России Михаила Меня. Фото: www.мбфн.рф Помимо этого 31 мая пройдет ряд панельных дискуссий и круглых столов: «Земля как экономическая основа привлечения инвестиций в комплексное развитие территорий» (ее проводит Росреестр), «Будущее малоэтажного строительства в России», «Технология блокчейн в организации информационных данных на рынке недвижимости», «Единая информационная система жилищного строительства», «Важнейшие аспекты кадастровой оценки объектов недвижимости для юридических и физических лиц», «Финансовые услуги в сфере недвижимости» (модератором этой дискуссии является Банк России) и др. Фото: www.мбфн.рф Наконец, в последний день работы форума под эгидой региональных ТПП, а также РСС, НОЗА, НОСТРОЙ и НОПРИЗ состоится презентация регионов России, а еще пройдут шесть инвест-мостов с участием партнеров из Турции, ОАЭ, Индии, Греции, Сербии и Чехии. С программой МБФН-2018 можно познакомиться здесь. Фото: www.kvadroom.ru