В Омской области на сельские дороги выделили почти 500 млн рублей 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне, 25 апреля, правительство Омской области утвердило поправки в постановление о выделении из дорожного фонда средств муниципалитетам в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области». Всего на реконструкцию и строительство дорог планируют потратить 458 млн рублей. За счёт этих средств будут построены и реконструированы дороги к 13 населённым пунктам, также будет разработана проектно-сметная документация для строительства ещё 25 объектов.
Госсподдержку распределят путём конкурсного отбора, проведённого региональным Минстроем.
Отметим, что ремонтировать дороги начнут в июне.