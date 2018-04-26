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В Омской области на сельские дороги выделили почти 500 млн рублей
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В Омской области на сельские дороги выделили почти 500 млн рублей 

АиФ-Омск 37 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне, 25 апреля, правительство Омской области утвердило поправки в постановление о выделении из дорожного фонда средств муниципалитетам в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области». Всего на реконструкцию и строительство дорог планируют потратить 458 млн рублей. За счёт этих средств будут построены и реконструированы дороги к 13 населённым пунктам, также будет разработана проектно-сметная документация для строительства ещё 25 объектов.
Госсподдержку распределят путём конкурсного отбора, проведённого региональным Минстроем.
Отметим, что ремонтировать дороги начнут в июне.
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