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Омская область построит в 2018 году 13 дорог к селам с предприятиями сельхозпереработки
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Омская область построит в 2018 году 13 дорог к селам с предприятиями сельхозпереработки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ОмскПресс
ОМСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область в 2018 году построит 13 и спроектирует 25 дорог к селам и деревням, где размещены предприятия сельхозпереработки, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов. На эти цели направят 458 млн рублей.
"В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» будет построено или реконструировано 13 и спроектировано 25 дорог к населенным пунктам, где находятся предприятия сельхозпереработки. Для нас строительство дорог — это реальный инструмент поддержки таких предприятий", — уточнил Чекусов.
По его словам, эта программа работает в Омской области уже не первый год, но впервые минсельхоз и минстрой занимаются развитием дорожной инфраструктуры вместе. «Раньше были факты, что дороги строили к малым населенным пунктам, где никаких предприятий нет. Теперь без ведома нашего министерства ни одна дорога не строится. Мы проводим дороги туда, где идет развитие, где строятся фермы», — сказал министр.
Он отметил, что развитие инфраструктуры сейчас является проблемой номер один для сельского хозяйства Омской области. «Мы научились работать, научились соблюдать технологии в растениеводстве, в животноводстве, заниматься переработкой продукции, но развитие сдерживает как раз инфраструктура», — считает Чекусов.
Глава омского минсельхоза подчеркнул, что сейчас стоит задача максимально быстро провести проектирование новых дорог. «Уже 1 июля мы должны подать все документы, тогда получим финансирование на их строительство на следующий год. Если с этим протянуть, то потеряем полтора года», — подытожил он.
Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 4 млн га, из которых около 2,1 млн га отводится под зерновые. В 2017 году регион собрал 3,4 млн тонн зерна. По данным омского минстроя, в 2017 году на строительство сельских дорог направили 718 млн рублей, на эти средства было построено 47 км трасс.
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