Омская область построит в 2018 году 13 дорог к селам с предприятиями сельхозпереработки

"В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» будет построено или реконструировано 13 и спроектировано 25 дорог к населенным пунктам, где находятся предприятия сельхозпереработки. Для нас строительство дорог — это реальный инструмент поддержки таких предприятий", — уточнил Чекусов.

По его словам, эта программа работает в Омской области уже не первый год, но впервые минсельхоз и минстрой занимаются развитием дорожной инфраструктуры вместе. «Раньше были факты, что дороги строили к малым населенным пунктам, где никаких предприятий нет. Теперь без ведома нашего министерства ни одна дорога не строится. Мы проводим дороги туда, где идет развитие, где строятся фермы», — сказал министр.

Он отметил, что развитие инфраструктуры сейчас является проблемой номер один для сельского хозяйства Омской области. «Мы научились работать, научились соблюдать технологии в растениеводстве, в животноводстве, заниматься переработкой продукции, но развитие сдерживает как раз инфраструктура», — считает Чекусов.

Глава омского минсельхоза подчеркнул, что сейчас стоит задача максимально быстро провести проектирование новых дорог. «Уже 1 июля мы должны подать все документы, тогда получим финансирование на их строительство на следующий год. Если с этим протянуть, то потеряем полтора года», — подытожил он.