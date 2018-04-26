Прокуратура Красноярска остановила незаконное строительство 

Прокуратура Свердловского района г. Красноярска проверила деятельность ООО «Альянс-Строй» при строительстве жилого многоквартирного дома по ул. 60 лет Октября, 35. Установлено, что разрешение на строительство у компании отменено. Руководителю ООО «Альянс-Строй» объявлено предостережение о недопустимости проведения строительных работ в отсутствие действующего разрешения. Кроме того, в случае неисполнения закона директор может быть привлечен к административной ответственности.
Ранее застройщик уже нарушал земельное законодательство самовольно захватывая территорию более 800 кв.м., сообщает сайт прокуратуры края.