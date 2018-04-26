УФСИН назвала сумму долга подрядчика при реконструкции СИЗО-7 в Москве

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Реконструкция столичного СИЗО номер 7 завершена на 85%, при этом задолженность подрядчика по неисполненным в срок обязательствам по госконтрактам превысила 191 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Москве.

Ранее СМИ писали, что следователи расследуют хищение бюджетных средств при реконструкции СИЗО-7 с ущербом в сотни миллионов рублей.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» в УФСИН России по Москве была предусмотрена реконструкция следственного изолятора №7 на 562 места со строительством режимного корпуса на 402 места. По данным ведомства, строительство объекта началось в октябре 2015 года, для чего было заключено четыре государственных контракта на сумму 1 миллиард 61,6 миллиона рублей.

"В настоящее время общая готовность объекта капитального строительства составляет более 85%. Генеральная подрядная организация в нарушение согласованного графика завершения работ по объекту взятые на себя обязательства в установленные сроки не исполнила… УФСИН России по городу Москве проведена претензионно-исковая работа с генеральным подрядчиком. Общая задолженность подрядчика, согласно вынесенных решений арбитражного суда города Москвы, составляет 191,86 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСИН России по Москве, столичный арбитражный суд взыскал по контрактам пени на сумму 77,32 миллиона рублей и свыше 8,08 миллиона рублей в качестве штрафа.

"В целях определения стоимости завершения работ и объема затраченных финансовых средств УФСИН России по Москве 13 апреля заключен государственный контракт на проведение обследования независимой технической экспертизой произведенных работ, качества исполнения проектной документации, соответствие строящегося объекта проектной документации", — уточнили в ведомстве.