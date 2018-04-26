В Кыргызстане задержан директор рынка, на котором произошел пожар

Бишкек , 25 апреля / Синьхуа / — Здесь задержан директор рынка «Берекет», расположенный на территории самого крупного торгово-рыночного комплекса «Ош базары» /Ошский рынок/, на котором произошел пожар. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Следственной службы столичной милиции Нурлан Молдалиев.

Пожар на рынке произошел в ночь с 12 на 13 апреля. Возгорание началось в двух-трех местах одновременно. Спустя 4 часа пожар был локализован, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 5,5 тыс. квадратных метров. Это уже третий пожар, который произошел с начала года на территории торгово-рыночного комплекса «Ош базары».

По факту пожара задержаны директор рынка и сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — умышленное уничтожение чужого имущества и несоблюдения правил противопожарной безопасности. —0—