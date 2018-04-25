​Жители «Дубравы» останутся при своём? 

Госкорпорация АСВ заверила собственников квартир в эко-парке «Дубрава», что они не собираются оспаривать права собственности третьих лиц на залоговую недвижимость. Жильцы эко-парка слабо верят, что суровая рука правосудия не заберет квартиры. В скандал ввязались также обманутые дольщики, которые считают, что реализация спорной недвижимости позволит им вернуть деньги, зависшие в «ТФБ» в процессе банкротства банка. СЛУЧАЙНО ПОСТРАДАВШИЕ Горячие споры разгораются вокруг громкого банкротства «Татфондабанка». Здесь, как говорится, чем дальше в лес, тем злее партизаны. В процессе банкротства выясняются странные подробности финансовых потоков между «ТФБ» и заёмщиками-юрлицами. В один из таких темных денежных коридоров попали клиенты ООО «Престиж-строй», которые приобрели у застройщика квартиры, незаконно выведенные компанией из залога. Подробности вскрылись в момент, когда госкорпорация АСВ стала проверять все сделки «ТФБ» за последние 3 года. Неожиданно обнаружилось, что в 2016 году строительная компания ООО «Партнер», действуя от лица «Тандем-Д» через ООО «Престиж-строй» оформило кредит, чтобы закончить строительство эко-парка «Дубрава». В качестве обеспечения кредита были предоставлены квартиры в строящемся комплексе. Через 3 месяца застройщик, чтобы сдать дома в эксплуатацию и начать продажу квартир, решил вывести недвижимость из залога. «ТФБ», судя по документам, не стал этому препятствовать, несмотря на то, что деньги заемщик не вернул. Пропажа 160 миллионов рублей обнаружилась только в момент процедуры банкротства. В результате АСВ подало в Арбитражный суд иск о признании залоговой сделки недействительной. В жернова правосудия неожиданно угодили «счастливые» обладатели новых квартир, которые даже не подозревали о махинациях. Теперь они боятся лишиться своих квартир, если суд удовлетворит требования госкорпорации. АСВ НЕ ПЛАНИРУЕТ ЛИШИТЬ КАЗАНЦЕВ ИМУЩЕСТВА В АСВ утверждают, что корпорация не собирается никого лишать конституционного права на частную собственность. Оспаривать право собственности на жилье тоже не намерены. — ООО «Партнер» имеет неисполненные обязательства по кредитным договорам перед ПАО «Татфондбанк» (далее — Банк), — сообщили в госкорпорации АСВ. — Но следует отметить, что в рамках настоящего обособленного спора не оспаривается право собственности третьих лиц на квартиры, являвшиеся предметом залога. В связи с тем, что поданное Банком заявление до настоящего времени арбитражным судом не рассмотрено, предоставление какой-либо дополнительной информации в отношении оспариваемого соглашения и правовой позиции представляется преждевременным. Слушание по делу состоится 30 мая. Госкорпорация уверена, что именно эти 160 миллионов нанесли серьезный ущерб финансовой стабильности «ТФБ», в результате чего пострадали и вкладчики банка, которые до сих пор не могут получить свои деньги. К слову, размер «финансовой дыры» только в Татфондбанке оценивается в 97 миллиардов рублей. В личном разговоре было упомянуто, что застройщики должны будут изыскать другие пути покрытия финансовой прорехи. Какие, в госкорпорации не ответили. Поэтому жильцов «Дубравы» оптимистичный ответ АСВ не успокоил. — Мы уже в правосудие не верим! — заявляет одна из пострадавших Наталья. — Если у нас действительно квартиры отнимут, это будет не правосудие. У нас у всех дети, есть многодетные семьи. Многие на эти квартиры последние кровные потратили и могут вообще на улице оказаться. Мы сейчас должны будем доказать, что мы — добросовестные плательщики и действительно купили эти квартиры, а не украли или еще каким путем получили. Мы это должны доказывать! А не застройщик, который кредит огромный в «ТФБ» не вернул! При этом жители «Дубравы» попали под замес крупного процесса увеличения конкурсной массы банков-банкротов. Точно такой иск был подан в марте этого года в отношении 57 квартир и 15 парковок, только уже в других двух домах эко-парка. Там фигурировал «ИнтехБанк», который на данный момент тоже проходит процедуру банкротства. И точно так же жители этих 57 квартир узнали об иске совершенно случайно. — Если бы мы не залезли на сайт Арбитражного суда, мы бы не узнали об этом процессе, — возмущена одна из собственников Резида Мухаметчина. — Никто не удосужился нас об этом известить. Просто мы юристы, и на сайте искали информацию по работе! И это дело мы обнаружили по счастливой случайности! «ДЕНЬГИ ПУСТЬ ВОЗВРАЩАЮТ ТЕ, КТО ИХ УКРАЛ!» История с залоговыми квартирами вызвала шквал эмоций еще на одной линии фронта. Узнав о том, что госкорпорация хочет отнять квартиры у людей, чтобы покрыть долг застройщика, часть обманутых вкладчиков сочли действия АСВ вполне обоснованными. В группе «Вместе мы — сила», где объединились пострадавшие клиенты банков-банкротов, идет активное обсуждение статьи о том, что 200 семей могут остаться без жилья по вине финансовых махинаций между банком и застройщиком. Часть вкладчиков высказалась в комментариях под статьей: — А никого не волнует, что у обманутых кредиторов 1 очереди тоже дети, родители? Что они из–за схематозов деньги на квартиры, на лечение потеряли? Не волнует? — Сначала СМИ подняли истерику по поводу 285 удачливых, которые успели вытащить все свои деньги из ТФБ, когда всем остальным 11600 вкладчикам физлицам давали не более 50 тысяч. Теперь хайп по поводу 200 семей. 160 миллионов, не поступивших в конкурсную массу, это 160 кредиторов, которые не получат свои деньги никогда. Может быть СМИ уже обратят внимание на 11600 пострадавших, потерявших свои деньги в банках? Многие из них теперь на улице. У многих онкологические заболевания и не на что купить дорогостоящие лекарства. У многих тоже дети. Но СМИ жалко всех. Но не тех, кто потеряли деньги в банках. — Пусть деньги вернут те, кто украл! А жители останутся при своих квартирах! — Вот именно! Это же абсолютно логично и правильно! — Достали воров отмазывать. — Может уже начать писать, что виноваты те, кто вывел эти деньги из банков, а не АСВ, которое действует в данном вопросе в интересах кредиторов. — Один плюс есть у статьи — общественный резонанс, привлекающий к нашей проблеме. КВАРТИРЫ В «ДУБРАВЕ» ПОДЕШЕВЕЛИ НА МИЛЛИОН Между тем продажа квартир и парковочных мест в эко-парке «Дубрава» идет полным ходом. Правда, застройщик решил скинуть цены, чтобы привлечь ничего не подозревающих покупателей. — Продают квартиры и парковки, которые в черном списке, — рассказывает одна и пострадавших Наталья. — У людей, которые приходят покупать квартиры, спрашиваем: почем? Оказывается, почти на миллион дешевле, чем мы покупали. Они даже рассказывают, как цены тут почти на глазах падают. Распродают, похоже, что осталось. По рассказам обманутых жильцов, многие из новых покупателей, узнав о ситуации, пытаются вернуть залог, но им его не отдают под любым предлогом. Главный аргумент: вас это дело не коснется. Евита Саможенова