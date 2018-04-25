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Квартиру в доме в Подольске затапливает уже два года
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Квартиру в доме в Подольске затапливает уже два года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковном Подольске владельцы квартиры под самой крышей одной из пятиэтажек уже второй год живут с протекающей крышей. Коммунальщики никак не могут залатать крышу и щели в ней, из которых на головы пенсионеров льется вода после каждого дождя.
Погода в доме семейства Черниковых преимущественно сырая, местами идет дождь прямо из потолка, а из щелей в окнах дует ветер. Хозяйка квартиры рассказала, что крыша начала течь два года назад.
Людмила Черникова давно лет мечтает о ремонте. Но сделать его сейчас, значит выкинуть деньги на ветер. Все погодные изменения в прямом смысле отражаются на потолке квартиры.
Мокрый не только потолок, но и стены. Вода по ним стекает в розетки. Во время потопа жители не пользуются электроприборами, потому что боятся замыкания, ведь дом старый и проводка тоже. А на отсыревших стенах уже зародилась новая жизнь — серая плесень.
По словам хозяйки квартиры, она уже неоднократно просила коммунальщиков устранить протечку. Однако, все их обещания утекали как сквозь щели вода.
После долгих переговоров с представителями управляющей компании сотрудник обещает взять дело под особый контроль. Правда, какой именно — не ясно. Синоптики прогнозируют осадки в Подольске до конца недели. А значит, дожди начнутся и в квартире семейства Черниковых.
Более того, хозяйке квартиры обещали выплатить компенсацию, если она согласится с суммой. Во сколько оценили ущерб коммунальщики, пока не известно. Но по подсчетам Людмилы Владимировны за ремонт ей придется выложить не менее 300 тысяч рублей. Но это потом. Пока хозяйка однушки надеется, что сотрудники управляющей компании сдержат обещания, и дожди в квартире прекратятся.
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