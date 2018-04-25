Возведение высотных зданий иллюстрирует рост экономики

Самый высокий в Европе жилой небоскреб в ближайшее время появится в Москве . Начать строительство 95-этажного здания высотой 400 метров планируют уже этим летом.

По международной статистике, к небоскребам относятся здания высотой более 100 метров. Всего на данный момент в столице построено 36 таких объектов. Если сравнить эту цифру с ведущими мировыми столицами, то в Гонконге , например, 303 небоскреба, и он занимает первое место по количеству такого типа сооружений в мире. На втором месте Нью-Йорк — 237 небоскребов, на третьем Дубай — 148 высоток.

Экономика развивается

— Небоскребы появляются там, где возникает экономический рост, — говорит гендиректор компании недвижимости Наталья Круглова . — Их нет там, где бедность.

В Москве высотное строительство началось в начале XX века. Пионером стало восьмиэтажное здание. Сейчас уже сложно назвать его высотным. Меняются технологии и представления, мир не стоит на месте, и сфера строительства тоже. Сейчас рекордсменом по высоте является башня «Восток» — 374 метра.

— В Европе мы занимаем первое место по высотному строительству, — говорит Наталья Круглова.

Сейчас высотные здания присутствуют во всех сегментах. Строятся они в основном в Северном, Центральном и Северо-Восточном округах.

— И это понятно, потому что там самая дорогая и при этом самая востребованная площадь для проживания, — поясняет эксперт.

Покупатель голосует за квартиры

Если изначально небоскребы воспринимались как место для работы, то сейчас все чаще строятся именно жилые высотки.

— Большая часть предложений на рынке высотных зданий — это квартиры, — отмечает Круглова. — Причем, что характерно, это жилье уровня комфорткласса.

Часть площадей отведены под апартаменты, но их, по словам эксперта, значительно меньше на рынке.

Дорогое удовольствие

Цена на квартиры в небоскребах выше, чем в других, менее высоких домах того же класса. При этом каждые десять этажей добавляют минимум 10 процентов к стоимости.

— Это связано с уровнем инфраструктуры и красивым видом, открывающимся с высоты, — поясняет архитектор Александр Балабин.

По словам эксперта, очень многие хотят жить в квартире с панорамными стеклянными окнами из-за красивого вида. Сооружение высоток выгодно прежде всего для застройщиков. Цены на землю растут, поэтому высота зданий тоже увеличивается.

— Но это еще и позволяет сохранить природу, — говорит генеральный директор компании-застройщика Станислав Киселев . — В одном из наших проектов именно комплекс высотных зданий помог сохранить липовую аллею. Если бы мы решили строить на этом участке исключительно малоэтажные дома, то аллею пришлось бы вырубить.

А если пожар?

В высотных зданиях вопросам пожарной безопасности уделяется особое внимание.

— На территории «Москвы-Сити» есть свое пожарное депо, — рассказал генеральный директор башни «Федерация» Михаил Смирнов . — В нем работают профессионалы, которые хорошо знают каждую башню.

Также, по словам Михаила Смирнова, два раза в год проводятся учения, а недавно по инициативе арендаторов была внепланово проведена тренировочная эвакуация с участием МЧС

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

— Развитие городов отмечается тем, что в деловых или центральных частях города возводятся крупные кластеры высотных зданий. Москва не на последнем месте, но задачи специально строить небоскребы не стоит. Одно из градостроительных ограничений для строительства — обеспечение транспортной инфраструктурой. Это один из факторов благоприятного нахождения людей в высотном здании. Этому в Москве мы уделяем особое внимание. Когда строился «Москва-Сити», было много вопросов с точки зрения того, как люди сюда будут добираться. Чтобы решить этот вопрос, город в 2005 году запустил станцию метро «Выставочная», затем, спустя год, — станцию «Международная», а в 2014 году — станцию «Деловой центр».

— Архитектура небоскребов, безусловно, меняется, потому что технологии не стоят на месте, изменяются представления общества. На архитектуру также влияет и плотность их застройки. Одно дело — единичные небоскребы, и совсем другое — когда их в городе очень много. В этом случае уникальные силуэтные особенности в этой массе просто исчезают. Форма и цвет здания зависят от места и девелопера, цены строительства и других факторов. Москвичи ко всему постепенно привыкают. Раньше, если спросить горожан, хотят ли они жить в небоскребах, большинство отвечало отрицательно. Сейчас ситуация несколько изменилась, но все еще есть те, кто не выберет высотное здание. Но небоскребы не строились бы, если бы на них не было спроса на рынке недвижимости.