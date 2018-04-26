Гусев рассказал о выплате компенсаций пострадавшим от паводка воронежцам

Александр Гусев рассказал о выплате компенсаций пострадавшим от паводка жителям Воронежской области , чьи дома и имущество пострадали в результате подтопления.

«В этом вопросе будет два подхода. Первый касается домов, которые были подтоплены в Калаче. Там проблема не только в большом паводке, но и в технических сложностях. Дома построены десятилетия назад, а в такую ситуацию люди попадали крайне редко, и мы постараемся всем по максимуму помочь. Принято решение о дифференцировании выплат — от 10 до 40 тысяч рублей, — пояснил врио губернатора. — Вообще по всем населенным пунктам будет проведено сплошное обследование специально созданной комиссией. Второй подход относится как раз остальным населенным пунктам. Там мы будем подходить к компенсации по заявительному принципу. Максимальная сумма компенсации также составит 40 тысяч рублей».

Кроме того, глава региона отдельно сказал о страховании недвижимости, расположенной в зоне возможного подтопления.

«Сейчас мы актуализируем границы зоны возможного подтопления, в которой будет запрещено строительство жилья. Начиная с будущего года, владельцы строений, которые окажутся внутри этой зоны, не смогут получить компенсацию, если имущество не будет застраховано», — подчеркнул Александр Гусев.